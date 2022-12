Mulher morre em contexto de violência doméstica em Corroios

Uma mulher morreu hoje em Corroios, no concelho do Seixal, depois de alegadamente ter sido agredida com arma branca pelo marido, segundo fonte dos bombeiros locais.

O crime em contexto doméstico ocorreu na Avenida Pinhal Vidal, em Corroios, Seixal, no distrito de Setúbal.

O homem foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, com ferimentos graves alegadamente provocados por si, assim como o filho do casal que sofreu ferimentos ligeiros, indicou a mesma fonte.

De acordo com dados do Centro de Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta foi dado às 08:24 e no local estiveram 17 operacionais dos bombeiros voluntários do Seixal, uma viatura do INEM de Almada, a VMER de Almada, uma ambulância da Cruz Vermelha e elementos da PSP.