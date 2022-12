Mais notícias de uma crise que não dá sinais de abrandar nas capas dos jornais

Bom dia. As notícias principais de hoje nos jornais continuam a revelar os sinais da crise em curso, mas hoje com uma perspectiva que dá mostras que a situação é levada muito a sério, um milhão de famílias vai receber mais um apoio do Estado...

Na revista Visão:

- "Entrevista exclusiva. 'Vão ser quatro anos, habituem-se!'. António Costa faz o balanço de 'nove meses de inferno e correria'"

- "Novo apoio de Euro240 para as famílias mais vulneráveis"

- "Futebol. Lendas, os dias do fim"

- "Spielberg. Encontros imediatos no grande ecrã"

- "Investigação. Como funcionou a 'máquina' de corrupção na defesa"

Na revista Sábado:

- "António Horta Osório. A nova vida do conselheiro dos ricos e poderosos"

- "Filhas de alto funcionário russo compraram casas de luxo em Portugal"

- "Agressões, viagens a 450 euros e milhões que escapam ao fisco"

- "Há marcas a reduzir as quantidades dentro das embalagens e a manter os preços"

- "As crianças aprendem a mentir com os pais"

No Correio da Manhã:

- "240 Euro extra para um milhão de famílias. Prenda de Natal chega dia 23"

- "Só cobertura de seguro paga prejuízos das cheias"

- "Leiria. 21 anos de cadeia por matar amiga a mando do pai"

- "Dor de ouvidos. Larvas carnívoras atacam doente"

- "Pedro Nuno Santos confirma. Luz verde para privatizar a TAP"

- "Selecionador de saída. Mourinho e Jesus disputam lugar de Santos"

- "Qatar. França-Argentina na final do Mundial"

- "Professores aceleram na corrida à reforma"

- "Ataque sexual em quartel. Militar que morre no mar deixa carta a contar abusos"

- "Vila do Conde. Instrutor de equitação ataca três alunas"

- "Norte. Gang vigia vítimas no banco e faz roubos de 40 mil euros"

- "Ucrânia. Rússia atinge centro de Kiev com drones e rejeita tréguas"

- "Estreia hoje. 'Avatar' de volta"

No Público:

- "Presença de alunos carenciados nos exames nacionais caiu para metade"

- "Governo dá novo cheque de 240 euros a um milhão de famílias"

- "Trabalho. PS quer vínculo laboral direto entre estafetas e plataformas"

- "Entrevista. MAI: fecho de esquadras só com acordo de autarcas"

- "Mau tempo. No Alentejo, o dilúvio foi um 'rio atmosférico' que caiu do céu"

- "Criptoactivos. Portugueses avançam com ação coletiva contra a FTX"

- "Juros sobem. O BCE ainda está longe de declarar vitória contra a inflação"

- "Mundial 2022. França derrubou o muro marroquino e está na sua terceira final do século"

- "Covid-19. Em dois anos, OMS estima que houve mais de 14 milhões de mortes em excesso"

No Jornal de Notícias:

- "Custos elevados da gasolina dão gás aos carros a GPL"

- "Pneumonia detetada no ecrã do telemóvel. Centro Materno-Infantil do Norte desenvolveu ecógrafo de bolso que substitui raio-X"

- "Inundações. Prejuízos de 28 milhões apenas em três concelhos alentejanos"

- "Trabalho. Vendedor despedido por desligar GPS da viatura"

- "Inflação. Apoio extra de 240 euros corre o risco de ser injusto"

- "Setor social. Há milhares de famílias sem vaga nas creches"

- "Porto. Prospeções para futuras linhas do metro em fase final"

- "Mundial 2022. França 2-Marrocos 0 - Mbappé mede forças com Messi no domingo"

- "Cristiano Ronaldo no Real Madrid mas só para manter a forma"

No Diário de Notícias:

- "Mudar lei para afastar polícias condenados por crime grave divide especialistas"

- "Inundações. Governo garante ajudas, mas quer a lista de prejuízos das autarquias em 15 dias"

- "Inflação abranda. Preços arrefecem na roupa, turismo, brinquedos e luz, mas juros vão continuar a subir"

- "Beneficiários de prestações sociais. Famílias mais pobres vão receber apoio extra de 240 euros em dezembro"

- "Debate começa em janeiro. Dezoito anos depois, Parlamento abre a oitava revisão constitucional"

- "Pedido do Fórum Cidadania à DGPC. Lisboetas querem Fonte Luminosa classificada como monumento"

- "Tribunal decide. Carro da empresa usado fora de serviço? Dados do GPS dão argumento para despedimento"

- "Energia. Pacote lançado há dois meses para travar custos é reforçado em 500 milhões"

- "Especial Mundial. Sonho marroquino chega ao fim na meia-final. França vai enfrentar Argentina no domingo"

No Inevitável:

- "Ministra quer quotas nos lugares de chefia no ensino superior. Reitoras ainda são uma exceção à regra"

- "Mau tempo. 'Estamos perante a tempestade perfeita' [João Vieira Lopes, presidente da CCP]"

- "EUA confiscam bens dos generais angolanos Kopelipa e Dino"

- "Boris Becker. A vida do antigo campeão na prisão de má fama"

- "Segurança Social. Governo vai pagar novo apoio extraordinário de 240 euros"

- "Ministro garante que portagens não vão subir 10% e que TAP está no mercado"

- "Mundial. França já canta de galo e vai defrontar a Argentina na final"

No Negócios:

- "Entrega do ficheiro SAF-T ao Fisco adiada para 2025"

- "Depois do dinheiro grátis, Lagarde muda agulhas para a dívida"

- "Euronext quer pôr 20 PME a crescer. Mesmo fora da bolsa"

- "Apoios às empresas para o gás não vão além de 45 milhões"

- "Empregadores só podem tirar dinheiro do fundo salarial se investirem"

- "Moldes. Gigante falida com proposta de 3,9 milhões"

- "Justiça. Advocacia resistiu à incerteza criada pela guerra"

- "Famílias. Governo usa folga extra para reforçar ajudas"

No A Bola:

- "Benfica prepara entrada em 2023"

- "Mundial 2022: França na final"

- "Sporting. Paulinho. Na Taça da Liga ninguém marca mais golos"

- "FC Porto. Grujic aproveita lesão de Eustáquio"

- "Seleção. Ronaldo mantém forma no real Madrid"

No Record:

- "Rui quer blindar Schmidt. Já falou com o treinador para renovar"

- "Sporting. Paulinho agradece a Amorim"

- "Basquetebol. Leões impõem primeira derrota às águias"

- "Pinto da Costa e as relações com o primeiro-ministro: 'Enfrento António Costa mas até nos rimos juntos'"

- "Qatar. França-Marrocos (2-0). Mbappé contra Messi na final"

- "Seleção. Gomes disposto a esperar por Mourinho até ao final da época"

- "Ronaldo treina no Real Madrid"

No O Jogo:

- "Pinto da Costa. Fotobiografia explica relação com Baía, Conceição, Reinaldo Teles e... António Costa: 'Pelo FC Porto enfrento seja quem for'"

- "Manafá tem proposta de renovação por quatro anos, até 2027"

- "Francisco J. Marques. Divulgação justificada em tribunal: 'Interesse público dos emails era evidente'"

- "Mundial 2022. França 2-Marrocos 0 - Sonho africano acabou nas meias - Mbappé junta-se a Messi"

- "Seleção. Reunião com a Federação alinhará condições do divórcio. Saída de Santos está por dias"

- "Benfica. Italianos perseguem Grimaldo"

- "Helton Leite apontado ao Vasco da Gama"

- "Sporting. Chegada de reforço está iminente - Amorim espera central"

- "Paulinho só marca golos em casa"

- "Taça da Liga. Galo foi ao Algarve mergulhar nos quartos-de-final"