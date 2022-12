Partido de Bolsonaro pede a manifestantes que "continuem na luta"

O líder do partido de Jair Bolsonaro pediu hoje aos manifestantes brasileiros que apelam a um golpe de Estado, para reverter o resultado nas eleições presidenciais, que "continuem na luta".

"Agradeço a vocês que estão na rua, lutando. Continuem na luta. Bolsonaro não vai dececionar ninguém, ele é um grande líder, que veio para ficar", afirmou Valdemar da Costa Neto, num vídeo partilhado nas redes sociais do partido. "Nós vamos estar sempre juntos na defesa dos nossos deputados, dos nossos senadores e de vocês, principalmente", insistiu.

As afirmações de Valdemar da Costa Neto surgem horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ter emitido 103 mandados de busca e quatro mandados de captura em nove dos 27 estados do país contra suspeitos de organizar "atos antidemocráticos".

Para além dos 103 mandados de busca e dos quatro mandados de captura, o juiz ordenou ainda "quebras de sigilo bancário, apreensão de passaportes, suspensão de certificados de registo de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CACs), além do bloqueio de contas bancárias e de 168 perfis em redes sociais de dezenas de indivíduos suspeitos de organizar e financiar atos pela abolição do Estado Democrático de Direito e outros crimes".

O presidente do PL apelidou ainda de "pessoas de bem, gente de respeito" os milhares de manifestantes que acampam fora dos quartéis em várias cidades do país para apelar a um golpe de Estado para impedir a tomada de posse do presidente eleito.

Numa outra decisão por parte do Tribunal Superior Eleitoral, o partido de Jair Bolsonaro viu o seu recurso recusado relativamente a uma multa de cerca de cinco milhões de euros.

De acordo com a decisão do juiz Alexandre Moraes, a o partido não apresentou quaisquer indícios que justificassem a instauração de uma verificação extraordinária sobre as urnas eletrónicas "endossou o imediato bloqueio do Fundo Partidário do PL até o efetivo pagamento da multa, com o depósito do valor em conta judicial".

O pagamento da multa terá de ser feito a pronto.