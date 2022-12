EUA vão expandir treino de combate para tropas ucranianas

O Pentágono vai expandir o treino de combate militar para as forças ucranianas, usando os meses mais calmos do inverno para ensinar técnicas de batalha mais complexas a unidades maiores, adiantaram hoje autoridades norte-americanas.

Os Estados Unidos já treinaram cerca de 3.100 soldados ucranianos sobre como usar e manter certas armas e outros equipamentos, incluindo tanques, viaturas blindadas e o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, conhecido como HIMARS.

Mas, entretanto, líderes militares de alto escalão discutiram durante meses a expansão desse treino, divulgando a necessidade de melhorar a capacidade das unidades de companhias e batalhões da Ucrânia de mover e coordenar ataques no campo de batalha.

Um batalhão pode incluir até 800 soldados, mas uma companhia é muito menor, com algumas centenas de forças.

De acordo com o Pentágono, o treino vai acontecer na área de Grafenwoehr, na Alemanha.

O objetivo é aproveitar os meses de inverno para aprimorar as habilidades das forças ucranianas, para que estejam mais bem preparadas para conter qualquer aumento nos ataques russos ou esforços para expandir os ganhos territoriais da Rússia.

Responsáveis norte-americanos, que falaram sob condição de anonimato porque o programa não foi anunciado publicamente, disseram que o Pentágono vê a expansão como um próximo passo lógico para as tropas ucranianas.

As mesmas fontes observaram que isso refletiria, num grau limitado, os tipos de exercício que as forças dos Estados Unidos recebem nos centros de treino do Departamento de Defesa, como os da Califórnia e do Luisiana.

As autoridades sublinharam que iria inclui ensino em sala de aula e trabalho de campo que começaria com pequenos esquadrões e cresceria gradualmente para envolver unidades maiores, que culminaria com um exercício de combate mais complexo com um batalhão inteiro.

No total, o treino pode durar até um mês.