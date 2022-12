Madeirenses celebram Missa do Parto em Alfragide

No próximo dia 17 de Dezembro, a tradição madeirense das Missas do Parto volta a celebrar-se na paróquia da Divina Misericórdia em Alfragide, na zona da Grande Lisboa.

A iniciativa começou em 2014 e partiu de um grupo de católicos madeirenses e do padre Nélio Tomás (também ele madeirense) falecido recentemente, tendo sido acolhida com gosto pela comunidade paroquial.

A eucaristia está marcada para as 6h30 de sábado e será celebrada pelo Padre António Silva, padre dehoniano, natural da ilha da Madeira. Este ano, regista-se a particularidade de ser a sua Missa Nova.

Este ano será também retomado o tradicional convívio após a missa, ao som da música popular madeirense, e com as iguarias típicas da região alusivas à época, como as broas de mel e coco, rosquilhas, sandes de carne de vinha d’alhos, licores e poncha.

Sendo sensíveis às problemáticas ambientais, ecológicas e ao desperdício zero, a organização apela a todos aqueles que queiram participar nesta tradição que levem o seu copo. Se assim o desejarem, também podem levar um bolo ou outra iguaria para partilhar.

A missa do Parto é uma tradição madeirense que remonta ao início do século XVIII. Consiste em nove missas, realizadas entre os dias 16 e 24 de Dezembro, que comemoram a gravidez e expectação do parto da Virgem e que culminam com a celebração da Missa do galo, de 24 para 25, honrando o nascimento do menino. Habitualmente são celebradas durante a madrugada, ainda antes do nascer do sol, porque esta seria a hora mais conveniente para os lavradores, de modo a não interferir com o trabalho nos campos, que começava cedo, atribuindo-se também ao simbolismo da preparação da celebração de Jesus, que nasce para ser a Luz do mundo.

A missa é animada ao som de instrumentos tradicionais como a braguinha, o rajão, as castanholas e o “brinquinho”, mas também o acordeão e termina em procissão para o adro da Igreja com o cântico “Virgem do Parto, Ó Maria, Senhora da Conceição, Dai-nos as festas felizes, A paz e a salvação”, seguindo-se o momento de convívio.

Na paróquia de Alfragide é apenas celebrada uma missa do parto, mantendo a tradição da novena e a estrutura da celebração como a evocação do Espírito Santo, a ladainha e os cânticos em honra de Nossa Senhora ligados à Virgem do Parto e sobretudo ligados à alegria do nascimento de Jesus.

A Igreja é decorada com o tradicional bordado da Madeira e junto ao altar a “lapinha” ornamentada com tecido com as riscas tradicionais do nosso arquipélago, as “searinhas” e a fruta. Como também é da tradição, segue-se o tradicional convívio.

Após a curiosidade do primeiro ano, por ser tão cedo, antes do nascer do sol, a participação tem sido cada vez mais numerosa, atraindo multidões de várias partes do território português, madeirenses e não só.

A realização desta missa conta com a colaboração de várias pessoas e identidades, como a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, a Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira, entre outros comerciantes e particulares.