IKEA garante que paga 1.000 euros de salário de entrada nas suas lojas em Portugal

A entrar no ano de 2023, e "tal como já vem sendo prática, a IKEA Portugal anuncia o aumento do salário mínimo de entrada para todos os colaboradores a tempo inteiro, na operação de retalho, de 750 euros para 1.000 euros brutos mensais (14.000 euros anuais)", anuncia uma nota de imprensa divulgada esta segunda-feira. "Esta atualização salarial aplica-se aos colaboradores do Grupo Ingka – grupo que detém a IKEA Portugal e que opera o setor do retalho (Lojas IKEA, Centro de Apoio ao Cliente e Centros Comerciais Mar Shopping) e é superior ao Salário Mínimo Nacional (SMN), estipulado por lei em 760 euros para 2023".

Assim, "ao novo salário base de entrada acresce o subsídio de alimentação, que também foi atualizado recentemente para 6 euros, seguro de saúde, ajuda à parentalidade, o pagamento de bónus se os objetivos do negócio forem atingidos, entre outros benefícios".

Justificando que "o aumento do custo de vida, juntamente com o contexto cada vez mais competitivo por talento no setor do retalho, levam o retalhista a acelerar o investimento previsto em atualizações salariais, em 5,9 milhões de euros, de acordo com a ambição e compromisso de construir um local de trabalho ainda melhor, todos os dias".

Citando Cláudio Valente, People & Culture Manager da IKEA Portugal, "trabalhamos diariamente para ter uma oferta completa e relevante de compensações e benefícios, da qual o salário faz parte. Ao longo dos últimos anos, temos feito um esforço constante para aumentar rendimentos e apoiar os colaboradores, e esta novidade é mais um exemplo disso e mais um passo para assegurarmos o bem-estar dos nossos 2.800 colaboradores do retalho e a estabilidade dos seus rendimentos. Queremos oferecer melhores condições de trabalho, que se traduzem, diretamente, em melhores condições para a vida pessoal, não só, mas também, com o aumento do salário de entrada".

Acrescenta a nota que "para a maioria dos portugueses, a IKEA é uma marca familiar e que faz parte das suas casas e do seu dia a dia, mas talvez desconheçam o que é trabalhar no retalho IKEA e fazer parte de uma equipa e cultura únicas", referindo que "neste sentido, a marca reforça, junto dos colaboradores e potenciais candidatos, a sua posição enquanto empregadora de referência e demonstra mais uma vez que está ao lado das pessoas com todos os benefícios disponíveis para quem faz parte desta equipa. Trabalhar na IKEA é muito mais do que um emprego e a empresa está comprometida em criar um local de trabalho onde os seus colaboradores se sintam em casa".

Em resumo, estes são os principais benefícios dos colaboradores de retalho da IKEA em Portugal: em Outubro de 2022, o subsídio de alimentação passou de 4,55 euros por dia para 6 euros; medidas de apoio à natalidade como a 'Ajuda de Nascimento', para todos os colaboradores que se tornam pais biológicos ou por adoção, no valor de 760 euros brutos; e o programa 'Passa mais tempo com o teu bebé', que dá a possibilidade de estender a licença parental (biológica ou por adoção) por mais dois meses, para além do período regular estabelecido pela Segurança Social, aumenta também o seu apoio mensal para 760 euros brutos mensais; sistema de bónus anual para todos os colaboradores, e 'TACK!' - uma contribuição adicional para as reformas dos colaboradores elegíveis – ambos associados aos resultados de negócio; benefícios sociais como seguro de saúde e de vida para colaboradores permanentes; restaurante de colaboradores com preços reduzidos; serviço médico nas lojas; programa de emergência social interno; e, ainda, desconto especial na compra de artigos IKEA, entre outros.