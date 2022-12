O presidente da APAVT considera que o 47.º congresso que hoje chega ao fim nos Açores “correu bem” e “foi muito rico de conteúdos”. Mesmo assim deixou quatro notas breves, com destaque para a necessidade de atrair gente para o sector.

“Urge resolver o problema do acesso a mão de obra. Não bastará aqui facilitar a imigração, embora todos reconheçamos que este é um primeiro passo que tem de ser dado. Porém, há que saber alojar quem vem, formar quem está disposto a viver e trabalhar no nosso País, valorizar as novas carreiras, impedir que redes de criminosos tomem conta dos processos de imigração. Em suma, falta realizar, de acordo com os objectivos dos programas anunciados, uma vez que todos sabemos que teremos de melhorar o serviço, se quisermos manter os preços de venda ao nível dos deste ano”, sublinhou na sessão de encerramento do congresso.

Referiu igualmente a necessidade de resolver o problema das obras no aeroporto de Lisboa, única via de evitar que a panela de pressão em que se transformou o tema das acessibilidades aéreas, nos rebente nas mãos. Ou, se quisermos ser mais rigorosos, a única via de minimizarmos as terríveis perdas decorrentes da não decisão relativamente à solução portuária lisboeta.

Até porque, terceira nota: "Fica difícil perceber como vamos gerir a pressão turística se não soubermos cuidar de um hub que representa a melhor arma de penetração nos mercados de long-haul, aqueles que permitem, de uma forma mais óbvia e imediata, trabalhar para além do Verão, ganhando e consolidando novos territórios turísticos".

Por outro lado, julga que ficou claros que há muito que todos exigimos uma diminuição acentuada da carga fiscal, pelo menos sobre o factor trabalho. "Enquanto isso não acontecer, impediremos o elevador social, afastaremos e teremos mesmo dificuldade em reter, o talento, e teremos evidentemente menos capacidade de atingir níveis de serviço compatíveis com o preço que pretendemos oferecer", salientou no discurso de encerramento.