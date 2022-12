Inovação depende de nova relação entre empresas e universidades

O diretor-geral da COTEC Portugal afirmou hoje que a inovação depende de uma "nova agenda" na qual as empresas percebem que precisam de relações duradouras com as universidades, enquanto estas entendem o valor económico da investigação.

Em entrevista à agência Lusa no dia em que a associação empresarial revelou a empresa vencedora do Prémio Inovação COTEC-BPI 2022, Jorge Portugal identificou a principal prioridade da COTEC Portugal para os próximos anos.

"Reside muito na lógica da relação entre as universidades, as empresas e os institutos de interface", disse, referindo-se a institutos como centros tecnológicos e 'colabs', que servem para fazer a transição e aplicação do conhecimento.

Adiantou que "agora é preciso uma nova agenda de relação que que tem a ver, por um lado com as empresas perceberem que precisam de uma relação duradoura com as universidades".

Jorge Portugal salientou que as empresas precisam de "resolver problemas hoje, mas amanhã precisam de resolver outros".

"Para isso, precisam de ter um plano de inovação, um parceiro de inovação do ponto de vista do conhecimento, que permita ir gradualmente resolvendo esses problemas, portanto de uma relação recorrente", sublinhou.

Do outro lado da relação, as universidades precisam de ter "uma atitude, uma propensão para essa relação não ser um projeto individual, pois se for assim o projeto seguinte poderá não aparecer".

O diretor-geral da COTEC salientou que as universidades e o respetivos institutos de interface têm de possuir "acima de tudo, uma lógica de que não basta apenas resolver o problema técnico, mas é preciso perceber do lado do investigador qual é o valor económico de resolver esse problema, pois só isso é que permite a industrialização".

Jorge Portugal usou como exemplo de sucesso o caso da relação entre a Escola Superior de Biotecnologia e a ITS-ETSA, uma das seis empresas finalistas do Prémio Inovação COTEC-BPI 2022. A empresa transforma, a nível industrial, sub-produtos de carne, peixe e sangue em soluções de elevado valor económico como suplementos alimentares, nutracêuticos e cosmética, garantindo o controlo da saúde humana e animal.

O Prémio Inovação COTEC-BPI 2022 foi atribuído à Addvolt, empresa que desenvolveu, patenteou e comercializou um sistema pioneiro 'plug-in' para alimentar o sistema de refrigeração em modo eléctrico, reduzindo o desperdício no transporte, consumo de combustível e emissões.

A lista dos restantes finalistas foi composta pela Controlar, Niepoort, P&R e a Voiceinteraction.

A COTEC Portugal foi constituída em 2003 e tem o apoio da Presidência da Republica, tendo o chefe de Estado o estatuto de Presidente Honorário. Mais recentemente, a COTEC foi distinguida com o estatuto de instituição de utilidade pública.

É uma associação sem fins lucrativos que conta com o apoio dos associados e das instituições do Sistema Nacional de Inovação (SNI), num universo que engloba empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e PME em vários sectores de actividade, representando, em termos agregados, mais de 16% do PIB em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado.