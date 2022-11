Crédito Agrícola atribui pagamento pontual de 500 euros a todos os trabalhadores

O Crédito Agrícola vai atribuir este mês um "pagamento pontual" de 500 euros a todos os trabalhadores, ficando também as empresas do grupo autorizadas a atribuir um prémio entre 250 e 750 euros, foi hoje anunciado.

"Para fazer face ao atual contexto económico, o Crédito Agrícola reforça a sua política de recursos humanos no investimento dos colaboradores e, ainda durante o mês de novembro, a Caixa Central vai atribuir um pagamento pontual de 500 euros a todos os seus colaboradores", avançou, em comunicado.

"Esta é mais uma medida que visa o comprometimento do banco com os seus colaboradores e um apoio extraordinário para atenuar os efeitos de subida da inflação e alguma perda do poder de compra", assinalou, citado no mesmo documento, o diretor de recursos humanos do grupo Crédito Agrícola, Paulo Barreto.

Conforme referiu, este apoio "é de extrema importância" para a vida dos trabalhadores e também vai "reforçar a retenção e fixação de talento no banco".

A par desta medida extraordinária, o Crédito Agrícola e as empresas do grupo vão, "de acordo com a suas condições financeiras", atribuir um prémio aos seus colaboradores entre os 250 e os 750 euros.