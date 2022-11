Instituto Pedro Nunes é o único parceiro português em ecossistema europeu

A incubadora de Coimbra Instituto Pedro Nunes (IPN) é o único parceiro português dentro do EIC Ecosystem Partnership, um programa que procura prestar serviços especializados a 'startups' europeias, anunciou hoje aquela instituição.

O EIC Ecosystem Partnership pretende dar apoio a 'startups' europeias, que tenham projeto apoiado pelo Conselho Europeu de Inovação (EIC), afirmou o IPN, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"O conceito é simples: uma 'startup' (não necessariamente portuguesa), que precise de serviços especializados e altamente diferenciados para os seus projetos ou ideias de negócios, pode recorrer ao IPN para os desenvolver, testar e implementar e a Comissão Europeia financia o trabalho desenvolvido pelo IPN", esclareceu.

Além dos serviços orientados para a aceleração dos negócios, as parcerias estratégicas do EIC "dispõem de um portefólio de parceiros europeus altamente especializados para fazer face às necessidades destas empresas no desenvolvimento dos seus produtos e serviços, recorrendo aos equipamentos e conhecimento de parceiros como o IPN".

Análise do ciclo de vida, prototipagem 3D, engenharia de software, big data & IA [inteligência artificial], testagem de tecnologia ou enquadramento da regulação para equipamentos médicos são algumas das áreas em que o IPN estará "capacitado para prestar serviços às 'startups' e que podem ser financiados pela Comissão Europeia", realçou.