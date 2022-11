IAS vai ser actualizado em 8,4% em 2023 aumentando para 480,43 euros

O valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) vai ser atualizado em 8,4% em vez de 8%, em 2023, passando para 480,43 euros, informou hoje o Ministério da Segurança Social, assumindo também ajustamentos na atualização as pensões.

Estes ajustamentos, quer na atualização do IAS quer das pensões, têm por base os dados da inflação hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que indicam que a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação (que tipicamente serve de referência para a atualização do IAS e das pensões) foi de 7,46% em novembro, acelerando face aos 6,83% do mês anterior.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social refere que o IAS -- indexante usado para diferenciar a atualização das pensões em função do seu valor mensal -- terá em 2023 um "aumento de 8,4% passando de 443,20 euros para 480,43 euros".

Inicialmente o Governo tinha referido que o IAS seria atualizado em 8%, tendo admitido que o valor seria ajustado caso a inflação final fosse mais alta do que o estimado.