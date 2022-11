António Costa no parlamento em 13 de Dezembro para debate preparatório do Conselho Europeu

A Assembleia da República marcou hoje para 13 de dezembro um plenário extraordinário para um debate com o primeiro-ministro preparatório do Conselho Europeu de 15 e 16 do próximo mês.

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, esse plenário ficou marcado para as 11:00 e realiza-se excecionalmente a uma terça-feira, devido à "urgência do tema" e à agenda de António Costa.

Nessa semana, o parlamento realizará quatro sessões plenárias, mantendo-se as habituais reuniões de quarta, quinta e sexta-feira.