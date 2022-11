Mercado automóvel recua ligeiros 0,2% até Outubro

O mercado automóvel recuou 0,2% entre janeiro e outubro, face a igual período do ano passado, mas perdeu 33,7% em comparação com 2019, antes da pandemia, segundo dados da ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.

"Em termos globais, de janeiro a outubro de 2022, o mercado registou uma queda de 0,2% face a igual período do ano anterior. Em comparação com o mesmo período de 2019 registou-se uma queda de 33,7%", indicou, em comunicado.

Nos primeiros 10 meses do ano, foram colocados em circulação 149.652 novos veículos.

Só em outubro foram registados 14.848 automóveis, menos 22% face a igual mês de 2019 e mais 10,6% em comparação com outubro de 2021.

Por categoria, em outubro, foram matriculados 12.560 ligeiros de passageiros, uma descida de 19,7% face ao mesmo mês de 2019 e um ganho de 18,8% em comparação com 2021.

Entre janeiro e outubro somaram-se 126.322 unidades matriculadas, uma perda de 33,4% face a 2019 e uma progressão de 2,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Conforme detalhou a ACAP, neste período, 40,2% dos ligeiros de passageiros registados eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.

"Em particular, verifica-se que 10,8% dos veículos de passageiros novos eram elétricos", notou.

Por sua vez, em outubro, o mercado de ligeiros de mercadorias cedeu 36% face a 2019, com 1.868 unidades matriculadas, e 20,6% em comparação com 2021.

No acumulado dos primeiros 10 meses do ano, contabilizaram-se 18.815 unidades neste mercado, traduzindo-se num decréscimo de 39,4% face ao mesmo período de 2019 e numa queda de 17,7% em comparação com 2021.

Já o mercado de veículos pesados, que inclui os de passageiros e de mercadorias, apresentou, em outubro, uma descida de 12,7% face a outubro de 2019, com 420 veículos comercializados, e uma redução de 15,3% em comparação com outubro de 2021.

As matriculas desta categoria totalizaram 4.515 unidades, entre janeiro e outubro, menos 6,9% face ao mesmo período de 2019, e mais 11,9% quando comparado com igual período de 2021.