Norma da DGS sobre visitas a idosos infectados em lares divide responsáveis

A norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) para assegurar que os utentes infetados com covid-19 que residem em lares têm direito a visitas divide responsáveis, entre quem a considere uma medida esperada e quem aponte uma flexibilização excessiva.

Na opinião do padre Lino Maia, presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade Social (CNIS), a norma é "oportuna" e trata-se de uma "orientação esperada e consistente".

"Na generalidade dos lares havia visitas a pessoas infetadas, com os devidos cuidados porque o vírus numa pessoa num lar pode com facilidade propagar-se a outras pessoas. Mas não podemos ter as pessoas indefinidamente enclausuradas e já sabemos que, com a vacinação completa, o vírus não tem a força que teria com todo este processo de vacinação", defendeu.

Na opinião do presidente da CNIS, os lares já estão "devidamente apetrechados" para cumprir a recomendação e, tendo em conta que "já não há surtos" como os registados no início da pandemia, "há mais condições para proteger as pessoas, evitando propagações".

A DGS publicou na segunda-feira uma nova norma sobre os casos de suspeita ou confirmação de covid-19, que salienta que a elevada cobertura vacinal e a evolução epidemiológica favorável permitem "progredir para um modelo de resposta focado na prevenção e no tratamento da doença grave, atento ao padrão de circulação e ao aparecimento de novas variantes de SARS-CoV-2".

Nessa norma, fica definido que as visitas aos doentes com covid-19 que estejam em lares ou estruturas similares devem ser asseguradas, desde que garantido o cumprimento do plano de contingência, incluindo utilização adequada de equipamento de proteção individual.

O presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos apontou que a norma da DGS "é confusa, pouco orientadora, [e] com regras um bocado vagas".

João Ferreira de Almeida defendeu que a DGS deveria ter atualizado a orientação específica sobre os procedimentos a adotar nos lares relativamente à covid-19 em vez de publicar esta norma "que mistura situações hospitalares com situações em lares".

"Esta dualidade de atuação da DGS não consigo compreender porque só baralha, só complica, só desorienta e nós precisamos é de orientação", criticou.

O responsável defendeu mesmo que a norma "não faz sentido", questionando o que se andou a fazer durante dois anos.

"Se a situação agora é assim, porquê tantas restrições e tão severas algumas durante quase dois anos. Isto faz-me confusão", criticou.

Acrescentou que "seria bom" que esta norma determinasse que as visitas possam ser retomadas com a normalidade existente antes da pandemia, "em que as visitas eram feitas na sala, com visitas para mais do que um idoso em simultâneo".

"Acho que é uma flexibilização exagerada. Estão a fazer confiança com a dose de reforço a vacina. Não sei se não estão a confiar demais", apontou João Ferreira de Almeida.