Ministros dos negócios estrangeiros turco, sueco e finlandês vão reunir em Bucareste

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, anunciou hoje que irá reunir-se terça-feira em Bucareste com os homólogos sueco e finlandês para analisar o pedido de adesão dos dois países nórdicos à NATO, indicou a imprensa turca.

"Teremos uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Suécia e da Finlândia amanhã (terça-feira] em Bucareste durante uma reunião trilateral", à margem da reunião dos chefes da diplomacia do Estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), disse Cavusoglu, citado pelo canal privado turco NTV.

"O processo está a avançar positivamente, mas ainda há passos que terão de ser dados", acrescentou o ministro turco.

Segundo Cavusoglu, está em causa o respeito dos dois candidatos nórdicos pelas expectativas turcas, em particular no campo dos pedidos de extradição formulados por Ancara e mudanças legislativas.

A Turquia acusa a Suécia e a Finlândia de "conivência" com o Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) e respetivos aliados, como as Unidades de Proteção do Povo (YPG).

Ancara bloqueou a entrada dos dois países nórdicos na Aliança Atlântica desde maio e assinou um memorando de entendimento com Estocolmo e Helsínquia em junho, vinculando a adesão à luta contra os movimentos curdos e apoiantes nos dois países.

Em visita a Ancara no início deste mês, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, prometeu responder às preocupações manifestadas pela Turquia na luta contra o terrorismo, de forma a remover qualquer obstáculo à entrada na NATO.

"As preocupações com a Finlândia não são muito importantes. [...] O país que deve dar mais passos é a Suécia", avaliou Cavusoglu.