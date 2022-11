NOS diz que cobre 85% da população e conta com mais de 3.200 antenas

A NOS anunciou hoje que "cobre mais de 85% da população portuguesa" com 5G, um ano após o lançamento da tecnologia, contando "com mais de 3.200 antenas" e sendo a operadora que "tem a maior cobertura nacional".

"Um ano após ter sido a primeira operadora a disponibilizar a rede 5G aos seus clientes, a NOS cobre hoje mais de 85% da população portuguesa com a nova geração de comunicações móveis, tendo mais de 3.200 antenas instaladas, naquela que é a maior rede 5G a nível nacional", refere a empresa liderada por Miguel Almeida, em comunicado.

A NOS afirma que, "apesar de Portugal ter sido o penúltimo país da União Europeia (UE) a disponibilizar" 5G, atualmente, "a sua cobertura nacional já se encontra acima da média da UE (72%), segundo o mais recente relatório do Observatório 5G da Comissão Europeia, publicado em outubro".

De acordo com o relatório, Portugal "tem também a sétima rede 5G mais rápida" do bloco europeu, ficando à frente de países como França, Alemanha e Espanha, entre outros.

"A NOS sempre disse que iria liderar o 5G, entregando mais valor aos clientes e ao país, e abrindo caminho para mais inovação, competitividade e sustentabilidade", afirma o presidente executivo, Miguel Almeida, citado em comunicado.

Aliás, "não só fomos quem mais investiu no leilão, como lançámos a tecnologia 5G no mesmo dia em que obtivemos as licenças", sublinha o gestor, referindo que "este compromisso e capacidade de entrega refletem-se na cobertura e velocidade" da rede da operadora, "mas também nas parcerias" estabelecidas e nos "projetos inovadores" implementados.

"É com enorme orgulho que vemos tudo o que conquistamos ao longo do último ano e que sabemos ter contribuído decisivamente para colocar Portugal no 'top 10' da União Europeia em matéria de 5G", conclui.

Nos últimos dois anos, a NOS realizou um "investimento de 350 milhões de euros em 5G, que se reflete em grande parte na velocidade e resiliência da sua rede", adianta a operadora, que diz que "incentivou a experimentação gratuita desde o primeiro dia, mantendo a oferta disponível até 15 de janeiro de 2023".

A operadora adianta ainda que, atualmente, "três em cada quatro 'smartphones' vendidos na NOS já são 5G".

"Por forma a potenciar a transformação digital e desenvolvimento económico impulsionados pelo 5G, a NOS lançou em julho deste ano o centro de inovação e cocriação NOS Hub 5G, num investimento de 1,8 milhões de euros", recorda no seu balanço de um ano, salientando ainda o investimento em cinco 'startups' portuguesas, através do Fundo NOS 5G: Reckon, Knok, Kit-AR, Didimo e MindProber.

No ano em que celebrou 30 anos de presença nas regiões autónomas, "a NOS reforçou o seu compromisso com o desenvolvimento da Madeira e dos Açores, investindo fortemente para levar o 5G a todas as ilhas".

Além disso, ao longo do último ano, a NOS "ajudou municípios como Matosinhos, Pombal ou Barreiro, a adotarem soluções de 'smart cities' [cidades inteligentes] potenciadas pelo 5G, acelerando a sua transição digital e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos".

O leilão principal de atribuição das licenças 5G em Portugal terminou em 27 de outubro do ano passado, mais de nove meses depois de ter arrancando, após 1.727 rondas, num montante total de 566,8 milhões de euros, tendo a NOS realizado um investimento global de mais de 165 milhões de euros no leilão.

A Vodafone Portugal investiu 133,2 milhões de euros, seguida da Meo (Altice Portugal), com mais de 125 milhões de euros, da Nowo (Masmóvil), com cerca de 70,1 milhões de euros, da Dixarobil, com 67,3 milhões de euros, e da Dense Air (5,7 milhões de euros), no leilão.