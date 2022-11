Montenegro manifesta gratidão aos que "evitaram adulteração de Abril" no 25 de Novembro

O presidente do PSD assinalou hoje os 47 anos sobre o 25 de Novembro de 1975, manifestando gratidão aos que "evitaram a adulteração de Abril".

"Faz hoje 47 anos que a liberdade e a democracia plural ganharam às tentações e intenções totalitárias da esquerda. A nossa gratidão aos que no 25 de Novembro evitaram a adulteração de Abril", escreveu Luís Montenegro, numa publicação na rede social Twitter.

O 25 de Novembro de 1975 ditou o fim do chamado "período revolucionário em curso", conhecido pela sigla PREC, um movimento militar contra um possível golpe militar de extrema-esquerda, tese ainda hoje contestada pela chamada "esquerda militar", que saiu derrotada.

Um dispositivo militar, com base no regimento de comandos da Amadora, sob a direção do então tenente-coronel Ramalho Eanes, futuro Presidente da República, travou a tentativa de sublevação de unidades militares conotadas com setores da extrema-esquerda. Ao fim da tarde, foi decretado o estado de sítio em Lisboa.