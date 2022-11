Madeira com 44 sinalizados pela APAV por violência doméstica

No âmbito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, data simbólica assinalada pela APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, foi divulgado hoje o Relatório de Estatísticas sobre Violência Doméstica e Vítimas no Feminino, com dados de 2021. Destacam-se 9.275 casos denunciados, 82,3% dos quais contra as mulheres e 15,5% contra homens. Destes casos, 44 ocorreram na Madeira.

"Durante 2021, a APAV apoiou cerca de 28 mulheres e raparigas por dia, vítimas de crimes como violência doméstica, difamação e perseguição, entre outros. Em contexto de violência doméstica, 45% das vítimas tem entre 26 e 55 anos", assinala.

"Quanto à pessoa agressora, 67% são do sexo masculino e em 55% dos casos a relação entre vítima e agressor era de intimidade", acrescenta. "As relações familiares de consanguinidade representam 37% das situações aqui reportadas. Verifica-se a prevalência da vitimação continuada (58%), sendo que em 28% dos casos a vítima recorreu ao apoio da APAV entre 2 a 6 anos após o início das agressões".

Por fim, a APAV refere que "conta com 21 Gabinetes de Apoio à Vítima, 4 Equipas Móveis de Apoio à Vítima e 32 Pólos de Atendimento em Itinerância, além de prestar apoio à distância através da Linha de Apoio à Vítima (116 006) e da Linha Internet Segura (800 219 090) — chamada gratuita, dias úteis das 8h às 22h".