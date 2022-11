OMT, Espanha e Arábia Saudita querem redesenhar futuro do turismo

A Organização Mundial do Turismo (OMT), Espanha e a Arábia Saudita concordaram em criar um grupo de trabalho com o objetivo de redesenhar o futuro do setor, foi hoje anunciado.

A criação deste grupo, proposta pela Arábia Saudita e apoiada por Espanha, foi aprovada na 117.ª reunião do Conselho Executivo da OMT, que contou com a presença de representantes de 31 países.

O objetivo passa por disponibilizar uma visão de futuro e um plano para "capacitar" a OMT, de modo a que possa liderar a recuperação do setor do turismo, a nível mundial, face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

A organização e os dois países querem assim tornar o setor "mais inclusivo, resiliente e sustentável".

O grupo de trabalho será constituído por oito membros da organização.

Estes serão eleitos tendo em conta os critérios de distribuição geográfica -- dois por África, dois para as Américas e um por cada restante área (Ásia Oriental e Pacífico, Ásia Meridional, Europa e Médio Oriente).