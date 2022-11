Presidente da Polónia desliga telefone a comediante que se fez passar por Macron

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, desligou hoje o telefone a um comediante que se fez passar pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, com queria falar sobre a queda de um míssil em Przewodów, na fronteira com a Ucrânia.

"Durante a chamada, o presidente Andrzej Duda percebeu pela forma inusitada com que o interlocutor conduzia a conversa que poderia haver uma tentativa de fraude e terminou-a", confirmou o gabinete do chefe de Estado polaco no Twitter.

Num vídeo, que se propagou nas redes sociais, Duda aparece a conversar com um comediante francês que se fez passar por Macron no contexto de uma discussão sobre o incidente ocorrido em Przewodów, na semana passada, que custou a vida de duas pessoas, segundo a agência de notícias polaca PAP.

A vítimas estavam num campo agrícola quando ocorreu a explosão.

Investigações preliminares descartaram que se tratava de um projétil disparado pela Rússia e, em vez disso, apontaram para um míssil lançado pelos sistemas de defesa aérea da Ucrânia.

Na altura, o incidente disparou todos os alarmes, já que a Polónia poderia apelar para cláusula de defesa conjunta da NATO caso se se tratasse de um ataque russo.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.595 civis mortos e 10.189 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.