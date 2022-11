Euro recupera face ao dólar mas abaixo da paridade

O euro recuperou hoje ligeiramente face ao dólar mas continuou abaixo da paridade com a divisa norte-americana, após a Fed ter anunciado uma nova subida da taxa de juro em 75 pontos base.

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 0,99766 dólares, ligeiramente acima do valor de 0,99019 dólares registado na terça-feira sensivelmente à mesma hora.

O euro também recuperou face à libra, invertendo a tendência registada na véspera, e desvalorizou-se face ao iene.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) anunciou hoje uma subida de 75 pontos base na sua taxa de juro, um aumento idêntico ao que tinha decidido nas três últimas reuniões, para um intervalo entre 3,75% e 4%.

"O Comité [FOMC] procura alcançar o pleno emprego e uma inflação próxima de 2% no longo prazo. Para apoiar esses objetivos, o Comité decidiu subir a taxa dos fundos federais para um intervalo entre 3,75% e 4%", anunciou o banco central norte-americano, em comunicado, no final da reunião de dois dias do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Este é o sexto aumento desde março e coloca o intervalo da taxa de juro oficial no valor mais elevado desde 2007.

Dados também hoje divulgados pelo ADP Research Institute indicam que os empregadores do setor privado norte-americano criaram 239 mil empregos em outubro, acima dos 192 mil criados em setembro.

O Banco de Inglaterra reúne-se na quinta-feira, e também aqui os mercados antecipam uma nova uma subida das taxas de juro, atualmente em 2,25%, para travar a subida da taxa de inflação.

Divisas................hoje............. terça-feira

Euro/dólar............0,99766...............0,99019

Euro/libra............0,86339............... 0,86198

Euro/iene.............145,42................. 146,31

Dólar/iene............144,76................. 147,76