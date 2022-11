Apreendidos 10,5 milhões de cigarros em contentor marítimo na região de Leiria

A GNR apreendeu numa operação conjunta com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), em outubro, 10,5 milhões de cigarros no interior de um contentor marítimo que estava parqueado junto à via pública na região de Leiria, foi hoje anunciado.

Num comunicado conjunto, a AT e a Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantam que em 21 de outubro procederam ao controlo do contentor, que estava ainda com o selo colocado pela companhia de navegação inviolado, tendo encontrado no seu interior 10.500.000 cigarros acondicionados em caixas, prontos para serem comercializados.

"Apurou-se que esse contentor era proveniente dos Emirados Árabes Unidos e tinha sido objeto de declaração aduaneira que mencionava que a sua carga era constituída por portas e respetivos caixilhos e soleiras", é referido na nota.

Os cigarros foram apreendidos, "tendo-se assim evitado que entrassem na cadeia de consumo, o que iria provocar uma evasão de cerca de 1,87 milhões de euros de tributos, com prejuízo de igual montante para os cofres da União Europeia e do Estado português".

Foi instaurado o procedimento criminal, que prosseguirá os seus termos sob a direção dos Serviços do Ministério Público, tendo para o efeito sido constituída uma equipa mista de investigação, constituída pela Unidade de Ação Fiscal da GNR e pela AT.

O procedimento foi levado a cabo pela AT através da Divisão Operacional do Sul da Direção de Serviços Antifraude Aduaneira e pelo Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa da Unidade de Ação Fiscal da GNR.