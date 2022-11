Estudantes PALOP no ensino superior português são quase 20 mil

Cerca de 20 mil estudantes dos países africanos de língua portuguesa estavam inscritos no ensino superior português no ano letivo 2021/22, um aumento de 170% em cinco anos, para o que contribuíram sobretudo os alunos guineenses.

Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o número total de estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) inscritos em Portugal era no ano letivo passado de 19.930, quando em 2016/17 era de apenas 7.355.

O país que mais contribuiu para este aumento foi a Guiné-Bissau, cujos estudantes aumentaram dez vezes em apenas cinco anos, tornando-se o segundo país mais representado entre todos os alunos estrangeiros nas universidades e politécnicos portugueses, apenas ultrapassado pelo Brasil.

Há cinco anos os alunos guineenses eram os menos representados, com 602 inscritos, mas são hoje o contingente mais volumoso entre os cinco PALOP (a Guiné Equatorial não é discriminada nos números do MCTES), com 6.470, acima dos cabo-verdianos (5.630), dos angolanos (4.690), dos moçambicanos (2.045) e dos são-tomenses (1.095).

No ano letivo passado, os guineenses eram já 32% dos alunos dos PALOP nas instituições de ensino superior portuguesas.