Vice-presidente do Brasil em Portugal de 21 a 24 de Novembro

O vice-presidente do Brasil desloca-se na próxima semana a Lisboa para uma visita oficial de três dias, entre 21 e 24 novembro, em que entre outros pontos de agenda deverá ter um encontro com empresários.

A visita da Hamilton Mourão, a primeira a Portugal desde que ocupou o cargo durante a presidência de Jair Bolsonaro, foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) num comunicado emitido na quarta-feira.

Esta deslocação do vice-presidente do Brasil surge na semana seguinte após a visita do Presidente eleito do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, que aterrou hoje em Lisboa, onde estará dois dias, com encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa, e no sábado com entidades representativas da comunidade brasileira em Portugal.

Segundo fontes diplomáticas, um dos pontos da agenda de Hamilton Mourão em Portugal, ainda muito por definir, será um encontro com empresários e diplomatas.

Na quarta-feira passada o embaixador brasileiro em Lisboa apelou ao investimento português nas áreas do ambiente, salientando que há um ambiente de "segurança jurídica" no país para os investidores.

Na sua intervenção numa conferência sobre investimentos em infraestruturas no Brasil, uma iniciativa do FIBE - Fórum de Integração Brasil-Europa, Raimundo Carreiro Silva considerou que os investidores portugueses "seguem muito concentrados no setor da energia", mas "precisam de aumentar e diversificar esses investimentos" no Brasil.

Neste contexto o diplomata destacou que as áreas do setor do ambiente oferecem "um amplo campo" de oportunidades para Portugal.