Netanyahu e Erdogan anunciam "nova era" nas relações entre Israel e Turquia

O primeiro-ministro indigitado de Israel, Benjamin Netanyahu, vencedor das recentes eleições legislativas, falou hoje por telefone com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tendo ambos manifestado a intenção em manter a estreita relação estabelecida recentemente entre os dois países.

"Os dois líderes concordaram trabalhar em conjunto para estabelecer uma nova era nas relações entre a Turquia e Israel", indicou o gabinete de Netanyahu, que está a negociar atualmente com os seus parceiros da extrema-direita e os ultraortodoxos a formação de um novo executivo israelita.

Em paralelo, os dois líderes "abordaram formas de atuação para o reforço significativo das relações económicas entre os dois países".

Netanyahu e Erdogan mantiveram tensas relações no passado, quando ambos emitiram duras acusações recíprocas sobre diversas questões, em particular a política israelita nos territórios palestinianos ocupados e que conduziram as relações bilaterais entre a Turquia e Israel a mínimos históricos.

O chefe de Estado turco felicitou Netanyahu pela sua vitória nas legislativas antecipadas de 01 de novembro, onde obteve uma maioria de 64 lugares no Knesset (parlamento) juntamente com os partidos ultradireitistas e religiosos e que lhe permitirá o regresso ao poder, após a sua derrota eleitoral em 2021.

Benjamin Netanyahu, 73 anos, já tinha sido primeiro-ministro entre 1996 e 1999, e entre 2009 e 2021.

Por seu turno, Netanyahu manifestou condolências a Erdogan pelo atentado bombista de domingo passado em Istambul, com o dirigente turco a emitir condolências pelo ataque perpetrado por um palestiniano que na terça-feira matou três israelitas na Cisjordânia ocupada.

No último ano e meio, e com os executivos israelitas liderados por Naftali Bennett e pelo atual primeiro-ministro cessante Yair Lapid, o Estado judaico protagonizou uma aproximação à Turquia, também promovida por Ancara, após uma década de instáveis relações e fortes tensões.

Os dois países normalizaram as relações diplomáticas em agosto passado após dois anos de lenta reconciliação, um processo que se acelerou a partir do início de 2022.