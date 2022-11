Chuvas deixam mais três desaparecidos na Venezuela

As autoridades venezuelanas decretaram "alerta laranja" no estado venezuelano de Mérida (670 quilómetros a sudoeste de Caracas), onde três pessoas, da mesma família, estão desaparecidas devido ao mau tempo que nos últimos dias afeta aquela região.

"As chuvas voltaram a causar danos no nosso estado de Mérida, temos de informar o povo que tomei a decisão (...) de declarar o eixo pan-americano em alerta laranja", anunciou o governador do estado de Mérida na rede social Twitter.

Jehyson Guzmán precisou que há mais de 200 famílias afetadas e que as chuvas provocaram danos em estradas, queda de árvores, arrastamento de material e transbordamento de rios em 11 municípios daquele estado.

"Até agora temos o relatório de três pessoas presumivelmente desaparecidas no setor de El Pinar no município de Caracciolo Parra e Olmedo, precisou o governador.

Segundo a imprensa local quase 90 pessoas morreram desde abril devido ao mau tempo na Venezuela e 11 estão desaparecidas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia da Venezuela (Inameh) há previsão de chuva de intensidade variável com descargas elétricas nos estados de Anzoátegui, Zúlia, Falcón, Miranda, Mérida, Distrito Capital, La Guaira, Guárico, Amazonas, Bolívar, Yaracuy, Táchira e nas ilhas de Los Roques e La Orchila.