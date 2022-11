903 delegados participam na Conferência Nacional do PCP, 64% homens

Um total de 903 delegados participa na quarta Conferência Nacional do PCP, dos quais 64% são homens e o mais novo delegado tem apenas 16 anos, foi ontem anunciado pela Comissão de Verificação de Mandatos.

Já no final do primeiro dia de trabalhos da Conferência Nacional do PCP, Sofia Grilo, da Comissão de Verificação de Mandatos, anunciou que "estão presentes 903 delegados" e que para a eleição dos delegados realizaram-se 390 assembleias plenárias.

São delegados por inerência, por exemplo, os membros do Comité Central do PCP e a direção da juventude comunista.

Do total, continuou Sofia Grilo, 49% são operários, 38% intelectuais do partido, 4% trabalhadores da agricultura ou pequenos empresários e 8% estudantes.

No que diz respeito à divisão por género, 64% são homens e 36% são mulheres.

A idade média dos delegados é de 48 anos e 15% "têm menos de 30 anos".

O mais novo delegado tem apenas 16 anos, enquanto o mais velho tem 86 anos.

Estão por isso "garantidas as condições de representatividade" na conferência, sustentou Sofia Grilo.

A Conferência Nacional decorre no Pavilhão Alto do Moinho, Corroios, Seixal.