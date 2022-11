Montenegro diz não se intimidar com "intrigalhadas" para revisão constitucional

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse hoje que não se intimida com "pequena intriga" a propósito do projeto de revisão constitucional do partido, recusando qualquer questão com o grupo parlamentar social-democrata.

Luís Montenegro, que falava em Viana do Castelo, no final de uma reunião com a administração dos estaleiros da West Sea, respondia aos jornalistas sobre queixas de deputados do PSD por não terem sido "tidos nem achados" no projeto de revisão constitucional do partido noticiadas pelo Expresso.

"Ninguém me intimida com esse tipo de pequena intriga. Eu não alimento a minha direção de condução política com base em intrigalhadas", afirmou.

O líder do PSD adiantou que as "intrigas" têm origem em notícias "sempre espicaçada por fontes anónimas" que desconhece.

"Eu convivo muito bem com isso. Ninguém me intimida com esse tipo de pequena intriga. Eu não alimento a minha direção de condução política com base em intrigalhadas. Estou concentrado em servir o país, o meu partido e em prosseguir o trabalho de afirmação do PSD", afirmou, garantindo que "não há nenhuma questão com o grupo parlamentar do PSD".