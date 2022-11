Partido de Lula da Silva espera nomear equipa de transição dentro de 48 horas

O Partido dos Trabalhadores (PT) do presidente eleito, Lula da Silva, espera iniciar o processo de transição dentro de 48 horas, como exigido por lei, embora o chefe de Estado brasileiro ainda não tenha reconhecido a derrota nas eleições.

A presidente do PT, Gleissi Hoffmann, explicou que o partido liderou esta segunda-feira uma primeira reunião interna e deve definir no prazo de 48 horas o nome do coordenador e da equipa de transição, que será composta por 50 pessoas.

"Por lei, temos 48 horas para começar isto, para nos organizarmos e depois falarmos com o Governo", disse.

O chefe de Estado e candidato derrotado, Jair Bolsonaro ainda não telefonou a Lula da Silva para o felicitar, nem fez qualquer declaração pública desde que o resultado das eleições de domingo foi anunciado.

Com 100% dos votos contados, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava um novo mandato de quatro anos.

Hoffmann excluiu que o partido iria "judicializar" o processo de transição por agora e expressou a sua confiança de que seria um "processo mais calmo" e mais "razoável" para o "bem do Brasil".

Lula da Silva assumirá novamente a presidência do Brasil em 01 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.