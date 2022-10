Comunidade internacional confia no espírito democrático até à posse de Lula

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que a comunidade internacional confia que o espírito democrático que caracterizou o processo eleitoral no Brasil irá prevalecer até à posse de Lula da Silva como Presidente.

Em conferência de imprensa conjunta com o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o silêncio de Jair Bolsonaro, Presidente em exercício do Brasil, após ter sido derrotado na segunda volta da eleição presidencial de domingo.

O chefe de Estado português respondeu que as eleições de domingo no Brasil "foram claramente democráticas e foram claramente caracterizadas pela sua lisura, pelo seu espírito cívico".

"Não sou o primeiro a dizê-lo, vários chefes de Estado já o disseram nas mensagens que enviaram", assinalou.

"Isso significa que a comunidade internacional tem a certeza de que a mesma lisura, o mesmo espírito democrático que caracterizou o processo eleitoral até agora irá caracterizar de forma natural, habitual, o processo até ao fim, leia-se até à tomada de posse do Presidente eleito", acrescentou.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, a vitória de Lula da Silva foi um dos primeiros temas abordados no encontro de hoje com Ramos-Horta, que se encontra em Portugal em visita de Estado.

"Falámos do mundo da lusofonia em particular, para saudar -- como já saudámos durante a madrugada os dois -- a vitória do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais na pátria irmã de ambos países que é o Brasil, numas eleições caracterizadas pelo espírito democrático, pela lisura de processos", referiu.

O Presidente português considerou que este processo eleitoral no Brasil significou "a afirmação da pujança da democracia brasileira no mundo".