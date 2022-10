Indemnização de 26 milhões por erro na condenação de dois homens pela morte de Malcom X

A cidade de Nova Iorque vai pagar uma indemnização de 26 milhões de euros para encerrar um processo envolvendo a condenação errónea de dois homens, ilibados anos mais tarde, pela morte do ativista de direitos humanos Malcom X.

A notícia foi avançada hoje pelo jornal The New York Times, que cita documentos judiciais e fontes da administração nova-iorquina. O montante da indemnização será repartido pelas duas partes queixosas. Representantes das famílias de Muhammad A. Aziz e Khalil Islam, este último falecido em 2009, interpuseram em julho uma ação judicial. Muhammad A. Aziz, de 84 anos, pedia uma indemnização de 40 milhões de dólares pelo papel que a polícia nova-iorquina teve na sua condenação, ao esconder provas que o ilibavam. Segundo as autoridades de Nova Iorque, a polícia cometeu violações graves da lei que impediram um julgamento justo.

Os dois homens, libertados em 1985 e 1987 após duas décadas presos, foram ilibados do crime em dezembro de 2021.

Malcom X, afro-americano, morreu em 21 de fevereiro de 1965 quando três homens dispararam no momento em que ia discursar num auditório em Manhattan.

Além de Aziz e Islam, foi condenado um terceiro homem, Mujahid Abdul Halim, que reconheceu no julgamento ter participado no assassínio de Malcom X, mas que insistiu que os outros dois homens não tinham nada a ver com o caso.