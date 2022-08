Seis ONG de apoio a crianças avisam que 8 milhões correm perigo de morrer à fome

Seis organizações não-governamentais (ONG) que trabalham para a proteção das crianças alertaram hoje que 8 milhões de crianças correm perigo de morrer à fome em pelo menos 15 países, a maioria dos quais está em África.

"Se não atuarmos agora, as consequências desta crise de fome terão repercussões devastadoras, na vida, na saúde, na nutrição, na edução, na proteção e na sobrevivência dos meninos e das meninas", disse a diretora da organização Save the Children, Inger Ashing, acrescentando que a crise é "sem precedentes".

Entre os países abrangidos na nota das ONG estão o Afeganistão e o Iémen, além dos países subsaarianos Burkina Faso, República Democrática do Congo (RDCongo), Etiópia, Mali, Nigéria, Somália e Sudão do Sul.

A comunidade internacional tem "a responsabilidade coletiva de garantir que se tomam medidas urgentes para evitar a morte de centenas de milhares de meninos e meninas" que vivem entre os 50 milhões de pessoas com condições de vida catastróficas e em situação de fome aguda, refere a nota.

"As nossas organizações, que trabalham diretamente com estas famílias e com as comunidades de todo o mundo, testemunham diariamente os efeitos devastadores dos conflitos, da crise climática, da covid-19 e das consequências da guerra da Ucrânia", apontou Ashing.

A dirigente da ONG concluiu que o perigo é ainda maior para as meninas, que podem ser obrigadas a contrair casamento em idade infantil, a gravidezes precoces, abandono escolar e exploração sexual.