Activistas ambientais vandalizaram quadro de Van Gogh em Londres

Ativistas ambientais do movimento 'Just Stop Oil' vandalizaram hoje o quadro "Girassóis", do pintor holandês Vicent Van Gogh, em exposição na National Gallery, em Londres, anunciou o grupo.

De acordo com imagens divulgadas na comunicação social, dois ativistas atiraram o conteúdo de duas latas de sopa de tomate sobre a obra pintada em 1888, cujo preço é estimado em mais de 84 milhões de dólares (86,2 milhões de euros).

Em seguida, colaram as palmas das mãos à parede sob o quadro.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que os seus agentes detiveram duas pessoas por suspeita de danos criminais e transgressão agravada.

O movimento 'Just Stop Oil' quer que o Governo britânico decrete o fim imediato de qualquer novo projeto de petróleo ou gás.

O grupo tem chamado atenção, e críticas, por direcionar as suas ações contra obras de arte em museus.

Em julho, ativistas do 'Just Stop Oil' colaram-se na moldura do quadro "A Última Ceia", de Leonardo da Vinci, na Royal Academy of Arts de Londres, e no quadro "The Hay Wain", de John Constable, na National Gallery.

Os ativistas ambientais também bloquearam pontes e ruas em Londres durante duas semanas de protestos.

A onda de manifestações ocorre quando o Governo britânico abre uma nova ronda de licenciamento para a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, apesar das críticas de ambientalistas e cientistas que dizem que a medida prejudica o compromisso do país com o combate às mudanças climáticas.