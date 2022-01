Presidente do Brasil diz ter uma hérnia e que talvez tenha de ser operado

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que esta semana passou dois dias no hospital devido a uma obstrução intestinal, disse no sábado que tem uma "hérnia grande" que "talvez" o obrigue a ser operado.

Falando aos jornalistas em Brasília, o Presidente disse que tinha uma grande hérnia no lado direito e que poderá ter de ser submetido a uma cirurgia, acrescentando que "o resto está bem".

Jair Bolsonaro, 66 anos, teve alta na quarta-feira após ter passado dois dias num hospital de São Paulo devido a uma obstrução intestinal, um problema de que sofre desde que foi apunhalado no abdómen durante a campanha eleitoral de 2018.

O Presidente interrompeu as férias no estado sul de Santa Catarina e viajou de urgência para São Paulo devido a dores abdominais causadas por uma obstrução intestinal, de acordo com os exames a que foi submetido no Hospital Vila Nova Star.

O Presidente brasileiro já tinha tido o mesmo problema em julho de 2021, quando também foi internado no mesmo hospital durante alguns dias por outra obstrução intestinal, da qual também se curou sem cirurgia.

O capitão reformado do Exército insiste que os seus problemas de saúde derivam da lesão provocada num comício de campanha em 2018, ano em que foi eleito Presidente.

Desde então já foi submetido a quatro cirurgias ao abdómen.