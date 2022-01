Ataque aéreo faz 56 mortos num campo de refugiados de Tigré

Um ataque aéreo contra um campo de refugiados na região etíope de Tigré matou pelo menos 56 pessoas, indicou hoje um porta-voz dos rebeldes.

Getachew Reda, porta-voz do partido Frente de Libertação do Povo do Tigré, afirmou na rede social Twitter que o ataque com um 'drone' contra o campo de refugiados situado na cidade de Dedebit "custou a vida a 56 civis inocentes até ao momento".

À agência noticiosa AFP, um responsável do hospital principal de Mekele, capital de Tigré, disse que o hospital da cidade de Shire, para onde as vítimas foram transportadas, contabilizou 55 mortos e 126 feridos.

O porta-voz dos rebeldes não precisou quando o ataque aéreo ocorreu.

A Frente de Libertação do Povo do Tigré envolveu-se em novembro de 2020 num conflito com as forças leais ao primeiro-ministro etíope que provocou milhares de mortos e uma grave crise humanitária. Seis milhões de habitantes ficaram sem acesso a bens de primeira necessidade devido a bloqueios à ajuda humanitária.

O conflito na Etiópia mudou no final de dezembro passado quando as forças rebeldes que lutavam contra o Governo se retiraram para a região de Tigré depois de se aproximarem da capital, Addis Abeba. Uma ofensiva militar apoiada por 'drones' fê-los recuar.

Apesar de os combates terem abrandado, os rebeldes acusam o Governo de continuar com ataques com 'drones' sobre a região.

Na sexta-feira, dia do Natal Ortodoxo, o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, emitiu uma mensagem de reconciliação após mais de um ano de guerra.

No mesmo dia, o Governo anunciou uma amnistia para alguns dos presos políticos, incluindo altos responsáveis da Frente de Libertação do Povo do Tigré.

Segundo o Ministério da Justiça, a amnistia visa "tornar bem-sucedido e inclusivo o próximo diálogo nacional".

Em dezembro, os deputados aprovaram um projeto de lei para criar uma comissão para o diálogo nacional, debaixo da pressão internacional para negociações com vista ao fim da guerra.