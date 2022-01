Açores com um óbito e 365 novos casos

Os Açores registaram um óbito e 365 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, menos 158 do que na quarta-feira, e 171 recuperações, informa hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No comunicado diário, aquela entidade refere que faleceu um homem de 71 anos, internado desde terça-feira no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, fazendo subir para 53 o número de óbitos registados nos Açores desde o início da pandemia.

Segundo a Autoridade de Saúde, o homem, residente na freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, "não estava vacinado" e "testou positivo no último dia do ano".

O arquipélago regista presentemente 2.497 casos positivos ativos, dos quais 1.837 em São Miguel, 429 na Terceira, 147 no Faial, 42 no Pico, 26 nas Flores, sete na Graciosa, sete em Santa Maria e dois em São Jorge.

Quanto aos novos casos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, foram diagnosticados, nas últimas 24 horas, 229 em São Miguel, 78 na Terceira, 41 no Faial, nove nas Flores, cinco no Pico, dois em São Jorge e um na Graciosa.

As infeções detetadas foram resultado de 2.828 análises.

Hoje estão 18 doentes internados, menos dois do que na quarta-feira.