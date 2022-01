Sete crianças entre 13 mortos em incêndio num prédio em Filadélfia

Um incêndio de grandes dimensões numa casa geminada de três andares em Filadélfia (Pensilvânia, Estados Unidos) provocou a morte a 13 pessoas, sete delas crianças, e dois feridos, encaminhados para o hospital, indicaram hoje os bombeiros locais.

Numa conferência de imprensa após o incêndio ter sido extinto, os bombeiros sublinharam que o edifício tinha quatro detetores de fumo e que nenhum deles estava operacional.

Os bombeiros e a polícia foram chamados para combater um incêndio no bairro de Fairmount cerca de 06:40 locais (11:40 em Lisboa), tendo chegado ao edifício numa altura em que as chamas saíam pelas janelas do segundo andar.

O incêndio foi considerado extinto cerca de uma hora depois de os bombeiros terem chegado.

Segundo a polícia, o edifício, de três andares, estava convertido em apenas dois apartamentos.

Não foram avançadas quantas famílias habitavam no edifício nem o agregado familiar de cada uma das que saíram vitimadas. Pelo menos duas crianças foram transportadas para o hospital.

As causas do incêndio estão ainda a ser investigadas.

Imagens transmitidas pelas televisões locais mostraram as escadas dos bombeiros apoiadas na frente enegrecida pelo fumo da casa, já sem janelas.

"Conhecia algumas dessas crianças. Costumava vê-las a brincar na rua", disse Dannie McGuire, 34 anos, vizinha das vítimas há uma década.

"Perder tantos filhos é simplesmente devastador", disse o prefeito de Filadélfia, Jim Kenney.