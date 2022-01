Tóquio reforça vigilância após lançamento de míssil por Pyongyang

O Governo japonês condenou na hoje o lançamento de um míssil no Mar do Japão (conhecido como Mar Oriental nas duas Coreias) por parte da Coreia do Norte e disse que iria reforçar ainda mais os seus sistemas de monitorização.

"É extremamente lamentável que a Coreia do Norte tenha continuado a lançar mísseis desde o ano passado. O Governo irá reforçar ainda mais a vigilância", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, numa conferência de imprensa.

"Estamos atualmente a analisar o incidente em pormenor para informar o público", disse, acrescentando que o Governo está a trabalhar para recolher informações, confirmar a segurança dos navios, aviões e cidadãos.

Tanto os militares sul-coreanos como as autoridades japonesas consideram o "projétil não identificado" como um míssil balístico.

O lançamento teve lugar de dentro da Coreia do Norte em direção ao Mar Oriental às 8:10 da manhã de hoje (23:10 de terça-feira e Lisboa), disse o exército sul-coreano.

É o primeiro lançamento este ano e segue-se ao último míssil balístico submarino (SLBM) disparado pela Coreia do Norte em outubro passado, que tecnicamente ainda está em guerra com o Sul, uma vez que o conflito de 1950 e 1953 só foi selado por um cessar-fogo.

É invulgar a Coreia do Norte lançar um míssil em janeiro, quando o Exército Popular da Coreia do Norte está a realizar exercícios de Inverno.

As resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovadas desde 2006 sancionam o desenvolvimento e utilização de tecnologia de mísseis balísticos pelo regime norte-coreano.