Navio atacado próximo do porto de Ras Isa, sauditas acusam rebeldes iemenitas

A Marinha britânica revelou que um navio foi atacado próximo do porto de Ras Isa, no Iémen, enquanto as investigações continuam para esclarecer o incidente e a Arábia Saudita acusa os rebeldes iemenitas de capturarem um barco no Mar Vermelho.

A unidade da Marinha britânica Commercial Maritime Operations (UKMTO, em inglês), que fornece informações ao comércio marítimo internacional, relatou o incidente num alerta no seu 'site', informando que recebeu indicações de um ataque a 23 milhas náuticas a oeste do terminal portuário de Ras Isa, localizado no Mar Vermelho, no oeste do Iémen.

Também indicou que "as investigações continuam" para esclarecer o que aconteceu, sem dar mais detalhes sobre o tipo de navio atacado.

Até agora, as autoridades iemenitas não reagiram a esta informação.

Entretanto, a coligação militar liderada pela Arábia Saudita que intervém na guerra do Iémen acusou os rebeldes iemenitas de terem capturado um barco de bandeira dos Emirados no Mar Vermelho.

Os rebeldes houthi têm "responsabilidade por este ato criminoso" que visa um barco que transportava equipamento médico, disse a coligação, num comunicado citado pela agência oficial saudita SPA e divulgado no reino saudita.

O barco foi apreendido na província portuária de Hodeida (oeste), no Iémen.

O porto de Ras Isa, ao norte de Hodeida, é um dos pontos vitais do Iémen, país que vive a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.