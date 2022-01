Jorge Saenz deixa o Marítimo e será jogador do Mirandés, actual 17º. classificado da II Divisão espanhola.

A informação foi prestada pelo próprio clube da cidade de Miranda de Ebro, província de Burgos, no seu Instagram, igualmente partilhada pelo jogador de 25 anos, natural de Tenerife. O Marítimo confirmou depois a saída do seu jogador no seu site oficial, a quem desejou as maiores felicidades.