Colômbia anuncia a operação de combate à lavagem de dinheiro na guerrilha ELN

O Presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou hoje o lançamento da "maior operação" de combate e desmantelamento de redes de lavagem de dinheiro no Exército de Libertação Nacional, a última guerrilha ativa no país.

Duque fez o anúncio numa visita surpresa a Arauca, capital estadual, que faz fronteira com a Venezuela, e onde o Exército de Libertação Nacional (ELN) tem tentado apoderar-se dos recursos públicos.

O estado de Arauca tem sido palco de vários combates entre dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e do ELN, que causaram pelo menos 30 mortos desde o final de 2021.

No anúncio de hoje, o Presidente colombiano explicou que a operação pretende identificar quem lidera as empresas que estão a fazer lavagem de dinheiro, sabendo que há elementos do "narcoterrorismo" infiltrados nos governos locais.

Em novembro passado, o Supremo Tribunal de Bogotá ordenou a detenção do ex-governador de Arauca por suspeita de ligação ao Exército de Libertação Nacional e alegado financiamento de grupos de crime organizado.