Candidaturas abertas para apoiar empresas portuguesas interessadas em transferir tecnologia espacial

O ESA Space Solutions Portugal, coordenado pelo Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, abriu as candidaturas para o SPARK 4 TECH, um programa que apoia empresas portuguesas interessadas em transferir tecnologia espacial em benefício da Terra.

As candidaturas, de acordo com o instituto sediado em Coimbra, estão abertas em www.space.ipn.pt até 18 de novembro.

A iniciativa tem como objetivo "suportar estudos de viabilidade de transferência de tecnologia a fim de provar a relevância de uma tecnologia/know-how do espaço para outro campo tecnológico, bem como reduzir o risco do negócio e confirmar a oportunidade de mercado, refere uma nota de imprensa do IPN.

O SPARK 4 TECH é um programa da Agência Espacial Europeia (ESA) com o apoio da Agência Espacial Portuguesa e da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

De acordo com a nota de imprensa, cada empresa poderá receber financiamento de 50% até 50 mil euros, "durante os seis meses do estudo de viabilidade", bem como acesso a "oportunidades de financiamento da ESA".

Podem candidatar-se entidades, empresas portuguesas que "operem no setor do espaço ou não (incluindo PME) e organizações académicas e de investigação".

O Instituto Pedro Nunes tornou-se, em 2014, o primeiro Space Solutions Centre da Agência Espacial Europeia, entre os 21 centros existentes na Europa, a congregar os três programas de transferência de tecnologia promovidos pela ESA.

Um deles é o ESA Business Incubation Centre, um centro de incubação que integra uma rede de 15 incubadoras que apoia empresas portuguesas que utilizem tecnologia espacial em aplicações terrestres ou que pretendem entrar no mercado espacial comercial.

Acresce o ESA Technology Broker, uma rede de transferência de tecnologia da ESA que presta apoio na comercialização de tecnologias do espaço em mercados não espaciais e o ESA Business Application Ambassador Platform, uma rede de embaixadores que divulga programas e apoia projetos nacionais que visem melhorar a vida das pessoas através da transferência de tecnologia espacial.