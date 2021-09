China detecta 11 novos casos locais

A China disse hoje ter identificado 25 novos casos de covid-19, dos quais 11 por contágio local, diagnosticados nas províncias de Fujian e Heilongjiang.

Fujian, no sudeste do país, e Heilongjiang, no nordeste da China, somaram três e oito casos, respetivamente.

Os restantes 14 casos positivos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior no município de Shanghai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul), Guangdong (sudeste), Fujian e Jiangsu (leste).

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite local, 58 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a fixar-se em 949, incluindo cinco em estado grave.

A mesma fonte adiantou que o país somou 96.106 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.752.875 mortes em todo o mundo, entre 232,27 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.962 pessoas e foram contabilizados 1.067.775 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.