Estados Unidos sancionam portal de criptomoeda por transacções ilegais

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje sanções ao portal de câmbio de criptomoeda Suex OTC, por ter realizado transações financeiras com fundos associados ao 'ransomware' - roubo e resgate de dados num sistema informático.

O gabinete federal norte-americano informou, em comunicado, que o Suex passou a ser designado como entidade fornecedora de apoio material a criminosos, depois de ter recebido criptomoedas de pelo menos oito tipos de 'ransomware' ao "longo dos anos" e de 40% da atividade registada do portal estar vinculada a "atores ilícitos".

A sanção ao portal de câmbio de criptomoeda, inédita por parte dos Estados Unidos, pressupõe o bloqueio de todos os seus bens e participações em território norte-americano, bem como a proibição de cidadãos daquele país realizarem transações com a empresa.

"Como os 'cibercriminosos' usam métodos e tecnología cada vez mais sofisticados, nós também vamos usar todas as nossas ferramentas, incluindo sanções e regulamentação, para prevenir, desencorajar e perseguir os ataques de 'ransomware'", referiu a secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

Sediado na República Checa, o Suex permite a qualquer pessoa trocar criptomoedas como a Bitcoin, a Ethereum ou a Litecoin por dólares ou euros, ou então vice-versa.

No início de maio, 'piratas informáticos' realizaram um ataque de 'ransomware' contra a Colonial, empresa com uma das maiores redes de oleodutos nos Estados Unidos, que teve de interromper as operações por cinco dias, forçando grande parte do sudeste do país a uma situação de escassez no fornecimento de combustíveis.