Portugal disponibiliza ajuda e Açores manifestam solidariedade após erupção de vulcão nas Canárias

O primeiro-ministro português enviou no domingo à noite uma mensagem de solidariedade ao seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, na sequência da erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Canárias e manifestou a disponibilidade de Portugal para fornecer apoio. A mensagem de António Costa ao presidente do Governo de Espanha foi divulgada à agência Lusa por fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.

Já o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, manifestou no domingo solidariedade para com o seu homólogo das Canárias, Ángel Torres Pérez, e ofereceu ajuda, na sequência da erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma. De acordo com uma nota informativa publicada no site do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro enviou uma mensagem de apoio ao presidente do governo regional das Canárias e manifestou a disponibilidade dos Açores para "prestarem apoio" logístico e com recursos humanos, nomeadamente através de investigadores e profissionais da Universidade dos Açores.

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo na zona de Las Manchas, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região. O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais ativos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971). As autoridades espanholas preveem retirar das zonas de La Palma mais expostas à erupção do vulcão entre 5.000 e 10.000 pessoas. Os fluxos de lava que há horas descem das encostas do vulcão avançam a aproximadamente 700 metros por hora, com uma temperatura de 1.075 graus Celsius, de acordo com o Instituto Vulcanológico das Canárias (Involcan). As autoridades locais já iniciaram a evacuação de vários bairros dos municípios de El Paso, Los Llanos de Aridane e Tazacorte, em antecipação ao avanço da lava. A Guardia Civil mobilizou mais de 120 agentes, de diferentes unidades, para fazer face à situação. As autoridades referem que há várias estradas afetadas pela erupção, estando algumas delas encerradas ao tráfego por precaução.

Desde o início da semana a ilha encontrava-se em alerta amarelo devido ao risco de erupção vulcânica na zona (nível 2 de 4). La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. No seu ponto mais próximo com África dista 100 quilómetros de Marrocos. A ilha espanhola encontra-se a 460 quilómetros da ilha portuguesa da Madeira e 1.428 quilómetros da ilha do Sal (Cabo Verde). A anterior erupção em La Palma ocorreu em 1971, em Teneguía, no sul da ilha, e durou 24 dias.