Pelo menos 100 casas afectadas pela lava em La Palma

O presidente do conselho municipal de La Palma, Mariano Hernández, reconheceu esta segunda-feira que os danos materiais provocados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja "são consideráveis", tendo afectado cerca de 100 habitações nas primeiras 24 horas. Ainda assim, Hernández enaltece o facto de não existirem quaisquer vítimas.

"A caminho do mar, já existem entre 80 e 100 casas afectadas pela lava, com fluxos de lava de até seis metros de altura que avançam lentamente e sem parar", disse Hernández no início da manhã em declarações à Cope Canarias.

Os núcleos de Paraíso e Cabeza de Vaca foram evacuados assim que a erupção começou. Nas últimas horas, os bairros de Todoque e La Laguna em Los Llanos de Aridane também foram evacuados. Mais de 5 mil pessoas já tiveram de deixar as suas casas para trás.