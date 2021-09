Encontrado corpo que corresponde ao de uma jovem desaparecida nos EUA

O corpo encontrado no domingo no parque nacional de Wyoming, Estados Unidos, corresponde ao da jovem norte-americana Gabrielle Petito, que se encontrava desaparecida há dias, anunciou a polícia federal norte-americana (FBI).

"No início do dia de hoje [domingo], restos humanos foram encontrados correspondendo à descrição de Gabrielle 'Gabby' Petito", afirmou o agente do FBI Charles Jones, em conferência de imprensa. A descoberta do corpo foi feita por agentes da autoridade que passaram os últimos dois dias a vasculhar acampamentos no parque natural em busca de Gabrielle "Gabby" Petito, de 22 anos. A causa da morte ainda não foi determinada, adiantou o agente especial do FBI. "A identificação forense completa ainda não foi concluída para confirmar a 100% que encontrámos Gabby, mas a sua família já foi notificada", acrescentou. "Este é um momento extremamente difícil para a família [de Petito] e amigos", salientou. Charles Jones disse que os investigadores ainda estão à procura de informações por parte de qualquer pessoa que tenha visto Petito ou o seu namorado perto dos locais de acampamento localizados na zona este do parque, o mesmo local que foi alvo de buscas neste fim de semana.

Petito e o namorado, Brian Laundrie, partiram em julho para uma viagem pelo país numa carrinha convertida para visitar os parques nacionais no oeste dos Estados Unidos. A polícia disse que Laundrie estava sozinho quando conduziu a carrinha de regresso a casa dos seus pais em North Port, Florida, em 01 de setembro. A família de Petito deu a jovem como desaparecida em 11 de setembro, na polícia do condado de Suffolk, Nova Iorque. Laundrie, 23 anos, foi identificado como "pessoa de interesse" no caso. Foi visto pela última vez na terça-feira por familiares na Florida e os investigadores estão à sua procura nos últimos dois dias numa reserva de vida selvagem, numa área de mais de 9.712 hectares (Carlton Reserve) no condado de Sarasota, Florida, com mais de 160 quilómetros de trilhos, como também de acampamentos. "É importante registar que enquanto Brian é uma pessoa de interesse no desaparecimento de Gabby, ele não é procurado por um crime", disse a polícia de North Port, num comunicado anterior, acrescentando que a investigação passou a ser um caso de "múltiplas pessoas desaparecidas".

Os pais de Petito tinham vindo a pedir à família de Laundrie que dissesse quando é que o filho tinha visto pela última vez a sua filha.