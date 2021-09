Presidente do Parlamento Europeu ausente hoje do plenário devido à doença

O presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, não vai presidir ao plenário de hoje por estar doente, segundo um comunicado divulgado pela instituição, sediada em Estrasburgo, em França.

"O Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, não vai presidir ao plenário de hoje devido a uma doença que se desenvolveu durante a noite", declarou o seu porta-voz, Roberto Cuillo.

Segundo o porta-voz, após consultas médicas, David Sassoli "foi aconselhado a descansar".

Hoje, a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, profere, no Parlamento Europeu, o discurso do Estado da União Europeia e as prioridades para 2022, onde os temas dos refugiados, da pandemia e da recuperação económica dominam.

O primeiro discurso do Estado da União foi proferido pelo então presidente da Comissão José Manuel Durão Barroso em 07 de setembro de 2010, uma prática que foi seguida pelo seu sucessor, Jean-Claude Juncker, e pela atual chefe do executivo comunitário.

Ursula Von der Leyen, que tomou posse em 01 de dezembro de 2019, fez a sua primeira intervenção deste género em 16 de setembro de 2020.