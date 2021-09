Açores com oito casos e dez recuperações

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, oito casos de covid-19, todos em São Miguel, a par de 10 recuperações e dois casos de internamentos, na sequência de 399 análises realizadas em laboratórios de referência.

De acordo com o boletim diário, um dos casos é referente a um viajante, residente, com resultado positivo à chegada, resultando os restantes de transmissão comunitária.

Há dois doentes internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos, estando ativas seis cadeias de transmissão local primária, sendo três na Terceira, uma no Pico, uma partilhada entre o Pico e a Terceira e uma no Faial.

Foram extintas 240 cadeias, estão em vigilância ativa 207 pessoas, tendo sido registadas 10 recuperações, registando os Açores 107 casos: 70 em São Miguel, 20 no Pico, 14 na Terceira e três no Faial.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados nos Açores 8.802 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.480 pessoas.

Faleceram 42 pessoas, saíram do arquipélago 94 e 79 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 6 de setembro, foram vacinadas nos Açores 170.146 pessoas com a primeira dose (71,9 por cento) e 177.122 com vacinação completa (74,8 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 4.622.410 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.853 pessoas e foram contabilizados 1.054.673 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.