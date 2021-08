Mais de 1.000 utentes serão convocadas para rastreio ao cancro da mama em São Vicente

A partir de dia 12 de Agosto inicia-se a 8.ª volta do Rastreio do Cancro Mama no concelho de São Vicente, prevendo-se que venha a terminar entre Setembro e Outubro deste ano.

Para tal, será utilizada uma das Unidades Móveis que ficará colocada junto ao Centro de Saúde de São Vicente, como habitualmente.

O SESARAM estima convocar cerca de 1.025 utentes, franja correspondente à população alvo do programa, ou seja, residentes no concelho entre os 45 e os 69 anos.

Estas mulheres serão convocadas por ordem alfabética, através de um postal convite/convocatória, com indicação do dia, hora e local onde irão realizar a sua mamografia de rastreio.

Assim, a sequência de freguesias e previsão aproximada para a realização do rastreio no concelho de São Vicente poderá ser consultada no quadro em baixo.

Localidade Tempo São Vicente Entre Agosto e a primeira quinzena de Setembro Boaventura Segunda quinzena de Setembro Ponta Delgada Durante o mês de Outubro

Após o concelho de São Vicente, segue-se o concelho do Porto Moniz, cujo início está previsto ser entre Outubro e Novembro.

No contexto actual de vacinação contra a Covid-19, pela possibilidade de adenopatias reactivas que colocam problemas de diagnóstico diferencial com adenopatias malignas, na ausência de sinais de suspeição de malignidade mamária, é sugerido o adiamento da mamografia de rastreio em cerca de 6 semanas (após a segunda dose da vacina da Pfizer e da primeira dose da vacina AstraZeneca).